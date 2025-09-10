Nova edição do Fórum Internacional de Comunicação Governamental começa em Sharjah

SHARJAH, 10 de setembro de 2025 (WAM) — A 14ª edição do Fórum Internacional de Comunicação Governamental (IGCF 2025, na sigla em inglês), organizado pelo Escritório de Mídia do Governo de Sharjah (SGMB), começou nesta quarta-feira (10/09) no Centro de Exposições de Sharjah sob o tema “Comunicação para a Qualidade de Vida”.

O fórum, com duração de dois dias, reúne 237 palestrantes internacionais, incluindo líderes governamentais, especialistas globais, acadêmicos e inovadores, e contará com mais de 110 atividades, entre debates, palestras principais e oficinas.

O IGCF 2025 reúne especialistas de destaque para discutir desafios globais urgentes que impactam diretamente a qualidade de vida, como segurança alimentar, saúde pública, educação, sustentabilidade ambiental e economia verde.

A programação inclui 51 painéis de debate, sete palestras inspiracionais e 22 oficinas, distribuídos em 22 plataformas interativas, em colaboração com 30 organizações locais, regionais e internacionais.