Presidente dos Emirados é recebido pelo emir do Qatar ao chegar a Doha em visita fraterna

DOHA, 10 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou nesta quarta-feira (10/09) a Doha em visita fraterna ao Qatar. Mohamed bin Zayed Al Nahyan foi recebido no Aeroporto Internacional de Hamad pelo emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani.

O xeique Jassim bin Hamad Al Thani, representante pessoal do emir; o xeique Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; além de xeiques, ministros e altos funcionários do governo qatari.

Mohamed bin Zayed está acompanhado por uma delegação que inclui o príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; o vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o conselheiro do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; o secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali bin Hammad Al Shamsi; o presidente do Escritório do Presidente para Assuntos Estratégicos e do Conselho Executivo de Abu Dhabi, Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei; o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan bin Ahmed Al Jaber; além de outras altas autoridades.