Presidente do Parlamento dos Emirados condena ataque israelense ao Qatar

ABU DHABI, 10 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), Saqr Ghobash, enviou mensagem de solidariedade a Hassan bin Abdullah Al Ghanim, presidente do Conselho da Shura do Qatar, expressando o apoio total dos Emirados Árabes Unidos a todas as medidas adotadas pelo Qatar para enfrentar as repercussões da agressão israelense.

Ghobash também afirmou confiar que o Qatar, com sua história, a sabedoria de sua liderança e suas profundas raízes árabes, sairá mais forte e resiliente desse episódio.

O presidente do FNC e os demais membros do conselho condenaram de forma veemente o ataque israelense contra a soberania e a integridade territorial do Qatar, classificando-o como crime flagrante contra o direito internacional, a Carta das Nações Unidas e os princípios de soberania dos Estados.

“Essa agressão imprudente e essa postura hostil minam a estabilidade de toda a região”, afirmou Ghobash, ressaltando que o ataque não teve como alvo apenas o Qatar, mas também representou ameaça direta à segurança do Conselho de Cooperação do Golfo, do mundo árabe e da estabilidade regional e internacional de forma mais ampla.

O presidente do FNC estendeu ainda condolências pela morte de um integrante da Força de Segurança Interna em decorrência do ataque.