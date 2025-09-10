Equipe de Abu Dhabi disputa últimas duas etapas do Mundial de Fórmula 2 de Motonáutica

ABU DHABI, 10 de setembro de 2025 (WAM) — A equipe de motonáutica de Abu Dhabi participará das duas etapas finais (quarta e quinta) do Campeonato Mundial de Fórmula 2 da UIM, que serão realizadas nas cidades portuguesas de Peso da Régua e Vila Velha.

A corrida classificatória acontece no sábado, antecedendo a prova principal da quarta etapa no domingo, enquanto a rodada final está marcada para os dias 20 e 21 de setembro.

A equipe será representada pelo campeão mundial Rashed Al Qemzi, ao lado do companheiro Salem Al Yafei, que disputa sua primeira temporada na categoria após estrear na etapa anterior, na Itália. A delegação é chefiada por Nasser Al Dhaheri, diretor de esportes aquáticos do clube, e conta também com Jumaa Al Qubaisi como “Radio Man”.

A etapa anterior, em San Nazzaro, na Itália, foi cancelada devido à instabilidade das correntes de água, deixando a classificação geral totalmente aberta.

O francês Peter Morin lidera a tabela com 30 pontos, seguido pelo sueco Helmer Aiberg, com 24, e pelo britânico Matthew Palfreyman, com 22.

O líder da equipe de Abu Dhabi, Thani Al Qemzi, destacou que disputar as rodadas decisivas em Portugal representa um marco importante na temporada, já que o time busca voltar ao pódio, conquistar pontos cruciais e permanecer firme na briga pelo título mundial, após intensos preparativos e ajustes técnicos precisos nos barcos.