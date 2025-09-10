Emirados Árabes Unidos e Egito discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 10 de setembro de 2025 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quarta-feira (10/09), em Abu Dhabi, o ministro das Relações Exteriores e Migração da República Árabe do Egito, Badr Abdel Ati.

O encontro abordou os atuais desdobramentos regionais e seus impactos sobre a paz e a segurança internacionais, em meio à recente agressão israelense contra o Qatar.

Os dois diplomatas manifestaram solidariedade total ao Qatar e apoio a todas as medidas adotadas para proteger sua segurança e salvaguardar cidadãos e residentes.

Abdullah bin Zayed ressaltou que o respeito à soberania dos Estados é princípio fundamental das relações internacionais e que qualquer violação constitui grave infração à Carta da ONU e ao direito internacional. Ele destacou ainda a importância de a comunidade internacional assumir suas responsabilidades para conter ações agressivas e imprudentes de Israel.

Abdullah e Abdel Ati também discutiram formas de intensificar esforços conjuntos em prol de uma paz abrangente na região, com base na solução de dois Estados, considerada essencial para reforçar segurança, estabilidade e desenvolvimento.

A reunião tratou ainda das relações fraternas entre Emirados e Egito e das possibilidades de ampliar a cooperação no âmbito de sua parceria estratégica, incluindo setores vitais como economia, desenvolvimento e comércio, além de outras áreas que sustentam as aspirações de crescimento e prosperidade dos dois países.

O ministro dos Emirados reafirmou os laços históricos entre os dois países e o compromisso compartilhado de fortalecer a cooperação bilateral em benefício dos dois povos.

O encontro contou com a presença do ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, e da ministra de Estado, Lana Zaki Nusseibeh.