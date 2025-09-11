Emirados condenam ataque terrorista em aldeia de Darul Jamal, na Nigéria

ABU DHABI, 11 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais fortes o ataque terrorista contra a aldeia de Darul Jamal, no nordeste da Nigéria, que deixou dezenas de mortos e feridos entre civis.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reiterou a firme condenação dos Emirados a esses atos terroristas e seu repúdio permanente a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo que buscam minar a segurança e a estabilidade.

A chancelaria expressou suas sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, ao governo e ao povo da República Federal da Nigéria, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.