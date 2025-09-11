Vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe primeiro-ministro do Senegal para discutir cooperação bilateral

ABU DHABI, 11 de setembro de 2025 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, recebeu, no Palácio Qasr Al Watan, em Abu Dhabi, o primeiro-ministro do Senegal, Ousmane Sonko.

As conversas trataram das relações bilaterais entre os Emirados e o Senegal e abordaram oportunidades para ampliar a cooperação em áreas de interesse comum, em benefício dos países e de seus povos. O encontro também analisou uma série de questões de interesse mútuo.