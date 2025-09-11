UAE Team Emirates-XRG conquista o Giro della Toscana na Itália

PONTEDERA, Itália, 11 de setembro de 2025 (WAM) – O ciclista mexicano Isaac Del Toro brilhou ao vencer o Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini, com o tempo de 4h25min38s, e acrescentar mais um capítulo à temporada memorável da equipe UAE Team Emirates-XRG.

O jovem talento disparou na subida do Monte Serra, a cerca de 27 km da chegada, e conseguiu manter a vantagem até a linha de chegada em Pontedera, apesar da perseguição intensa do pelotão. Com isso, Del Toro garantiu sua quinta vitória em provas de um dia neste ano.

A corrida, de 199,2 km, percorreu o terreno montanhoso da Toscana antes de encarar duas vezes a subida do Monte Serra. A UAE Team Emirates-XRG controlou o ritmo no pelotão e manteve Del Toro bem protegido. Quando a prova chegou ao trecho decisivo, o mexicano mostrou força ao atacar e abrir uma diferença que nenhum rival conseguiu fechar.