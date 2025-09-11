Presidente dos Emirados é recebido pelo sultão de Omã ao chegar a Salalah em visita fraterna

SALALAH, 11 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou nesta quinta-feira (11/09) a Salalah para uma visita fraterna a Omã.

Mohamed bin Zayed foi recebido pelo sultão Haitham bin Tariq na chegada ao Aeroporto Real.

O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; além do conselheiro presidencial xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan e vários ministros e altas autoridades, fazem parte da delegação que acompanha o líder dos Emirados.

Na recepção também estiveram presentes o vice-primeiro-ministro para Assuntos de Defesa, Shihab bin Tarik Al Said; o ministro da Cultura, Esportes e Juventude, Theyazin bin Haitham bin Tarik Al Said; Bilarab bin Haitham Al Said; além de ministros e altas autoridades de Omã.