Emirados Árabes Unidos lançam o “Aid Foresight Programme”

ABU DHABI, 11 de setembro de 2025 (WAM) – O Conselho Internacional de Ação Humanitária e Filantrópica (IHPC), ligado ao Gabinete Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, anunciou o lançamento do Aid Foresight Programme. A iniciativa prevê, de 29 de setembro a 4 de outubro de 2025, uma série de masterclasses para a liderança humanitária do país, ministradas por especialistas internacionais renomados, com o objetivo de oferecer conhecimentos atualizados sobre a evolução do cenário da ajuda externa.

O programa busca alinhar o compromisso dos Emirados em moldar o futuro da assistência internacional a um conhecimento aprofundado sobre o estado atual do humanitarismo, com reflexões teóricas e práticas. Estruturado em quatro pilares — educação, capacitação, intercâmbio de experiências e networking estratégico —, o projeto pretende fortalecer o ecossistema de ajuda do país com a clareza necessária para atuar em um ambiente global em rápida transformação.

Reconhecidos como protagonistas no campo humanitário, os Emirados consideram fundamental que os líderes de suas iniciativas de assistência estejam preparados com uma compreensão ampla e precisa de suas áreas de atuação. Essa é a primeira iniciativa do gênero, aproximando a experiência internacional da liderança do sistema de ajuda do país.

Em um contexto em que desafios geopolíticos, humanitários e de desenvolvimento estão profundamente interligados, o programa parte do princípio de que a capacidade de antecipação não é luxo, mas necessidade.

Entre os especialistas convidados para conduzir as masterclasses estão:

Beatriz Nofal, conselheira sênior em governança global, integração regional e relações exteriores, ex-representante especial da Argentina para assuntos do G-20 e colaboradora do Banco Mundial e do BID;

Bart Fonteyne, conselheiro sênior em desenvolvimento e ajuda humanitária na Hyphen, com experiência em avaliações de políticas e modelos estratégicos de desenvolvimento em países da África;

Hosuk Lee-Makiyama, conselheiro sênior em comércio, tecnologia e relações internacionais, diretor do ECIPE e pesquisador associado da LSE, que assessora regularmente governos do G7 e do G20 em políticas comerciais e de integração econômica.

O Aid Foresight Programme é liderado pelo Escritório de Desenvolvimento e Assuntos (ODA), com apoio do Gabinete Presidencial. Entre as instituições participantes estão o Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi (ADFD), o Crescente Vermelho dos Emirados, a Agência Emiradense de Ajuda (parte do Ministério das Relações Exteriores) e as 13 entidades filiadas à Erth Zayed Philanthropies.

A iniciativa pretende consolidar os Emirados como referência intelectual na definição do futuro da ajuda externa, por meio da inovação, da colaboração e da liderança estratégica, além de preparar o país para atuar com mais eficácia em regiões afetadas por crises ou negligenciadas por doadores tradicionais, como África, Ásia, América Latina e ambientes frágeis no pós-conflito.