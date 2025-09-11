Emirados Árabes Unidos reafirmam compromisso com diversidade e diálogo em conferência na Espanha

BARCELONA, 11 de setembro de 2025 (WAM) — A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Noura bint Mohammed Al Kaabi, participou da 10ª edição da Quality of Life Conference, organizada pela revista Monocle em Barcelona. Ela integrou um painel de conversa com o diretor editorial da publicação, Tyler Brûlé, e com o editor-chefe, Andrew Tuck, para discutir como os valores emiradenses de abertura e convivência orientam a diplomacia e a cooperação internacional do país.

Durante o debate, Al Kaabi ressaltou o compromisso dos Emirados com a abertura, a coexistência e o diálogo, destacando que um dos pilares do progresso nacional e da política externa é a convicção de que abraçar a diversidade e o diálogo constitui a base para uma sociedade e um mundo pacíficos e prósperos.

A ministra citou como exemplo a Casa da Família Abraâmica, em Abu Dhabi, símbolo de diálogo inter-religioso, convivência pacífica e respeito mútuo. Também destacou o papel da cultura como ferramenta de união entre comunidades de diferentes crenças, lembrando a contribuição de US$ 50,4 milhões dos Emirados para o projeto da Unesco “Revive the Spirit of Mosul”, que demonstra como o patrimônio cultural compartilhado pode promover paz e entendimento.

Diante dos atuais desafios globais, Al Kaabi enfatizou a necessidade urgente de a comunidade internacional unir esforços contra o discurso de ódio, o racismo e todas as formas de intolerância. Nesse contexto, citou a coautoria dos Emirados Árabes Unidos na Resolução 2686 do Conselho de Segurança da ONU como exemplo de cooperação internacional para combater a intolerância e prevenir conflitos futuros.

A ministra destacou ainda a importância de promover diálogos e acolher perspectivas diversas em nível local e internacional. “Por meio de eventos globais e plataformas de colaboração, os Emirados continuarão a defender a inclusão, a troca cultural e as conexões genuínas entre pessoas como fundamentos para a paz, a estabilidade e a prosperidade”, afirmou.

A conferência anual da Monocle reúne líderes, pensadores e inovadores de todo o mundo para compartilhar visões sobre como criar cidades e sociedades inclusivas, resilientes e abertas a oportunidades para todos.