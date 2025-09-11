Emirados participam de workshop para desenvolver estratégia do Golfo contra lavagem de dinheiro

ABU DHABI, 11 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério do Interior, participaram de um workshop voltado à preparação da Estratégia do Golfo contra a Lavagem de Dinheiro.

Organizado pela Secretaria-Geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), em colaboração com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o evento foi sediado pelo Ministério do Interior do Kuwait entre 8 e 11 de setembro.

O objetivo do workshop foi estabelecer um quadro estratégico unificado que fortaleça a cooperação em segurança e regulação entre os Estados-membros do CCG, garantindo ao mesmo tempo alinhamento com os padrões internacionais definidos pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI) e pelo Grupo de Ação Financeira do Oriente Médio e Norte da África (MENAFATF).

As discussões se concentraram em ampliar o papel da Secretaria do CCG no combate aos crimes de lavagem de dinheiro, além de revisar legislações nacionais, políticas e mecanismos com vistas ao seu aperfeiçoamento.

O encontro contou com a presença de Jassim Mohammed Al-Budaiwi, secretário-geral do CCG, além de representantes dos ministérios do Interior dos países-membros, autoridades regulatórias e judiciais, bancos centrais e organizações internacionais especializadas.