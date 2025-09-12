Instituto do Patrimônio de Sharjah discute cooperação cultural com a Finlândia

SHARJAH, 12 de setembro de 2025 (WAM) – O Instituto do Patrimônio de Sharjah (SIH) discutiu formas de ampliar a cooperação conjunta nas áreas de cultura e patrimônio e de fortalecer as relações bilaterais com a República da Finlândia. O encontro ocorreu na sede do instituto, entre o presidente da entidade, Abdulaziz Al Musallam, e a embaixadora da Finlândia nos Emirados Árabes Unidos, Tuula Yrjölä.

Segundo Al Musallam, a reunião tratou de maneiras de organizar programas e atividades culturais conjuntas entre Sharjah e a Finlândia e resultou em diversas propostas práticas para reforçar os laços culturais entre as duas partes.

Ele destacou que a Finlândia possui um patrimônio rico e uma diversidade cultural singular, e afirmou que o encontro representa um passo importante no fortalecimento das relações entre o emirado de Sharjah e o país europeu.

Por sua vez, a embaixadora Tuula Yrjölä agradeceu a visita ao SIH e ressaltou que a reunião marca um avanço relevante na consolidação das relações culturais entre os dois países. Ela destacou ainda o interesse da Finlândia em desenvolver a cooperação cultural e patrimonial com Sharjah e em abrir novos horizontes para futuras parcerias.

A visita integra os esforços conjuntos de promoção do diálogo cultural e do intercâmbio de conhecimento entre povos, o que deve contribuir para ampliar as áreas de cooperação entre o SIH e instituições culturais finlandesas, reforçando a posição de Sharjah como ponte de comunicação cultural e civilizacional em âmbito regional e internacional.