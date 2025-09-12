Presidentes dos Emirados e da França discutem relações bilaterais e situação regional em ligação telefônica

ABU DHABI, 12 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da França, Emmanuel Macron, conversaram por telefone nesta sexta-feira (12/09) sobre a cooperação bilateral no âmbito da parceria estratégica entre os dois países. O diálogo também abordou o recente ataque israelense contra território do Qatar.

Ambos os líderes reiteraram a condenação ao ataque, que classificaram como violação da soberania do Qatar e ameaça à segurança e à estabilidade regionais.

Durante a ligação, Mohamed bin Zayed e Macron também destacaram a importância de intensificar os esforços internacionais para avançar na criação de um Estado palestino independente, com base na solução de dois Estados, considerada o caminho para alcançar estabilidade duradoura no Oriente Médio.

Os dois presidentes reafirmaram ainda a rejeição a quaisquer tentativas de Israel de anexar a Cisjordânia ou partes dos territórios palestinos ocupados, ou de deslocar à força a população palestina. Ressaltaram que tais ações minam a estabilidade regional e representam séria ameaça à implementação da solução de dois Estados, em conformidade com os princípios do direito internacional.