Reem Al Hashimy visita a Índia para fortalecer relações bilaterais

NOVA DÉLHI, 12 de setembro de 2025 (WAM) – A ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, realizou uma visita oficial à capital indiana, Nova Délhi, em 10 de setembro de 2025.

O objetivo da viagem foi avançar nas relações estratégicas entre os Emirados e a República da Índia, dando continuidade aos recentes encontros de alto nível, incluindo as visitas do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe-herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, em setembro de 2024, e do xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe-herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, em abril de 2025.

Durante a visita, Al Hashimy reuniu-se com Vikram Misri, secretário de Relações Exteriores do Ministério de Relações Exteriores da Índia, em encontro que também contou com a presença do embaixador dos Emirados na Índia, Abdulnasser Alshaali. Na reunião, as duas partes discutiram os resultados do 4º Diálogo Estratégico Emirados-Índia e da 15ª Comissão Conjunta Emirados-Índia, com o objetivo de transformá-los em programas práticos de cooperação em áreas como comércio e investimentos, energia, defesa e segurança, aviação civil, tecnologia avançada e intercâmbio cultural.

As partes também reafirmaram o compromisso de ampliar a coordenação e trocar visões sobre os principais desafios e oportunidades regionais e internacionais, destacando a importância de desenvolver mecanismos de cooperação e trabalho conjunto em um quadro multilateral, reforçando as posições de Emirados e Índia como atores ativos na promoção da estabilidade, além do desenvolvimento sustentável regional e internacional.

Al Hashimy ainda destacou o fortalecimento das relações econômicas entre os dois países, lembrando que o comércio bilateral somou US$ 100,05 bilhões em 2024-2025. Ela afirmou que esse resultado reflete a parceria estratégica estreita entre Emirados e Índia e abre caminho para ampliar a colaboração em múltiplos setores.