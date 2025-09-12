Del Toro completa tríplice vitória na Itália com título da Coppa Sabatini

PECCIOLI, Itália, 12 de setembro de 2025 (WAM) – O mexicano Isaac Del Toro, estrela da equipe UAE Team Emirates-XRG, ampliou sua lista de conquistas ao vencer a Coppa Sabatini. Foi sua terceira vitória consecutiva em território italiano em apenas três dias, consolidando a fase excepcional do time emiradense.

Del Toro se destacou nos quilômetros finais dos desafiadores circuitos em torno de Peccioli. A 7 km da chegada, lançou um ataque decisivo e, na subida final, superou Benjamin Thomas (Cofidis) e Ben Granger (MG.K Vis Construzioni e Ambiente) para cruzar a linha em primeiro lugar.

O percurso de 197,6 km incluiu terreno ondulado e subidas seletivas, com um desfecho exigente que favoreceu uma corrida agressiva e estratégias afiadas.

Enquanto isso, na Volta a Espanha, o português João Almeida aumentou a pressão na luta pela camiseta vermelha. Ele iniciou o dia com 50 segundos de desvantagem para o líder Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), mas recuperou 10 segundos na contrarrelógio individual da 18ª etapa, deixando em aberto a disputa pela classificação geral, que será decidida no sábado.

Almeida terminou em terceiro na crono, vencida por Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). No percurso de 12,2 km, a UAE Team Emirates-XRG brilhou coletivamente: o português Ivo Oliveira alcançou seu primeiro top 5 em uma Grande Volta e o australiano Jay Vine fez uma performance excepcional, terminando em segundo.

Vine ficou a apenas um segundo de superar o tempo do italiano, mas segue vestindo a camisa de líder da montanha e será peça fundamental nos planos de Almeida para tentar desbancar Vingegaard na 20ª etapa.