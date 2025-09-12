Emirados convocam diplomata israelense e condenam ataque e declarações hostis contra o Qatar

ABU DHABI, 12 de setembro de 2025 (WAM) – A ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, convocou o vice-chefe da missão de Israel no país, David Ohad Horsandi, para expressar forte condenação ao ataque israelense considerado flagrante e covarde contra o Estado do Qatar, além das declarações hostis feitas pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Al Hashimy afirmou que a agressão constitui uma violação grave da soberania do Qatar, uma ruptura do direito internacional e da Carta da ONU, além de uma escalada irresponsável que ameaça a paz e a segurança regionais e internacionais.

A ministra reiterou que a segurança e a estabilidade do Qatar são parte integrante da segurança e da estabilidade dos Estados-membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), ressaltando que qualquer agressão contra um país do bloco representa um ataque ao sistema coletivo de segurança do Golfo.

Al Hashimy acrescentou ainda que a continuidade desse tipo de retórica hostil e provocativa mina as perspectivas de estabilidade e empurra a região para trajetórias extremamente perigosas, consolidando uma situação inaceitável que não pode ser ignorada.