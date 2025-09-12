Emirados entregam à Suécia foragidos procurados por tráfico de armas

ABU DHABI, 12 de setembro de 2025 (WAM) – O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos entregou às autoridades da Suécia foragidos que haviam sido detidos pela Polícia de Dubai, em cumprimento a uma notificação vermelha emitida pela Interpol.

Os suspeitos figuravam entre os mais procurados pelas autoridades suecas sob a acusação de tráfico ilegal de armas de fogo.

A extradição ocorreu após decisão judicial e determinação do Ministério da Justiça, reafirmando o compromisso dos Emirados com os procedimentos legais internacionais.

O Ministério do Interior ressaltou seu empenho em combater o crime organizado transnacional e em fortalecer a cooperação internacional com países estratégicos, com o objetivo de proteger sociedades, consolidar a justiça e promover segurança e estabilidade em nível global.