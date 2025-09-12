Etihad bate recorde e transporta 2 milhões de passageiros em agosto

ABU DHABI, 12 de setembro de 2025 (WAM) – A Etihad Airways divulgou nesta suas estatísticas de tráfego referentes a agosto de 2025, marcando um marco histórico: pela primeira vez, a companhia aérea transportou mais de 2 milhões de passageiros em um único mês.

A empresa recebeu 2 milhões de clientes ao longo do mês, o que representa um aumento de 22% em comparação com agosto de 2024. A Etihad alcançou um fator de ocupação de 91%, contra 89% no mesmo período do ano passado, refletindo forte demanda e uso altamente eficiente da capacidade.

No acumulado do ano, a companhia já transportou 14,2 milhões de passageiros, crescimento de 18% em relação ao mesmo período de 2024, com fator médio de ocupação de 88%.

“Agosto foi um mês histórico para a Etihad, ao transportarmos mais de 2 milhões de passageiros em um único mês pela primeira vez em nossa história. Esse desempenho recorde, aliado ao crescimento anual de 22% e a um fator de ocupação de 91%, reflete a confiança que os viajantes depositam em nossa equipe e no serviço extraordinário que entregamos todos os dias”, afirmou Antonoaldo Neves, CEO da Etihad Airways.

A frota operacional da companhia chegou a 112 aeronaves, apoiando uma malha em expansão que já cobre 81 destinos de passageiros. Em agosto, a Etihad também colocou em operação o novo A321LR, levando o padrão de luxo dos widebodies às operações de narrowbodies pela primeira vez na região.