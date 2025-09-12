Presidente dos Emirados e primeiro-ministro da Hungria discutem relações bilaterais

ABU DHABI, 12 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, em visita de trabalho ao país.

As duas partes discutiram oportunidades para ampliar a cooperação em diversos setores, com destaque para economia, investimentos, desenvolvimento, energia renovável e tecnologia, além de cultura e outras áreas estratégicas que apoiam as prioridades de desenvolvimento de ambos os países e contribuem para o bem-estar de suas populações.

Durante o encontro, os dois líderes reafirmaram o compromisso conjunto de fortalecer a cooperação bilateral em benefício dos interesses comuns. Eles destacaram o crescimento contínuo das relações entre Emirados e Hungria, que este ano completam 35 anos desde o estabelecimento de laços diplomáticos. Esse marco, segundo ambos, reflete a visão compartilhada de construir uma parceria eficaz que contribua para os objetivos de desenvolvimento e amplie horizontes de crescimento sustentável.

Mohamed bin Zayed e Orbán também trocaram pontos de vista sobre diversas questões regionais e internacionais de interesse mútuo, reforçando o apoio a todos os esforços voltados à promoção da paz e da estabilidade em nível regional e global.

O encontro contou com a presença do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais, além de outras altas autoridades.