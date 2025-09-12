Presidentes dos Emirados e da Indonésia discutem relações bilaterais e parceria econômica abrangente

ABU DHABI, 12 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto, em visita de trabalho ao país.

Durante o encontro, os dois líderes discutiram oportunidades para ampliar a cooperação bilateral, especialmente nas áreas de economia, desenvolvimento, investimentos e energia renovável, entre outras. As conversas ocorreram no âmbito da Parceria Econômica Abrangente entre os dois países, com ambas as partes ressaltando a importância de promover interesses comuns, apoiar prioridades de desenvolvimento e gerar benefícios para suas populações.

Os presidentes também trocaram pontos de vista sobre questões regionais e internacionais de interesse mútuo, incluindo o ataque israelense contra o Qatar. Ambos reiteraram a condenação de seus países ao ataque e expressaram solidariedade ao Qatar, enfatizando que ações desse tipo comprometem a segurança, a estabilidade e as perspectivas de paz na região.

O encontro contou com a presença do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe-herdeiro de Abu Dhabi, e do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais, além de ministros e outras altas autoridades.

O presidente indonésio chegou a Abu Dhabi no início do dia para a visita de trabalho e foi recebido no Aeroporto Presidencial pelo xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.