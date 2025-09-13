Emirados e Comissão da União Africana realizam primeira rodada de consultas políticas

ABU DHABI, 13 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos e a Comissão da União Africana (UA) realizaram em Abu Dhabi a primeira rodada de consultas políticas, com base no Memorando de Entendimento assinado em 2019 e no compromisso mútuo de fortalecer a parceria estratégica. O encontro também ocorreu no contexto do memorando firmado em julho de 2025 sobre parcerias em saúde na África.

As duas partes concordaram em buscar resultados concretos por meio da intensificação da coordenação técnica em questões de interesse comum e da realização de consultas políticas regulares para acompanhar o progresso.

Diante dos recentes acontecimentos regionais, os dois lados expressaram solidariedade ao Estado do Qatar em resposta aos ataques considerados flagrantes e covardes lançados por Israel, que representam ameaça direta à paz e à segurança regionais e internacionais. O presidente da Comissão da UA também reafirmou o apoio da União à soberania dos Emirados sobre as ilhas ocupadas de Tunb Maior, Tunb Menor e Abu Musa.

Durante as consultas, destacou-se a proximidade das relações entre os Emirados e a África, baseadas em interesses comuns, vínculos históricos e sociais de longa data e fortalecidas por intercâmbios de alto nível — o mais recente, a visita do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan a Angola. Essa visita teve importância particular no contexto da presidência angolana da União Africana e de seu papel em iniciativas de mediação e paz no continente.

O aspecto econômico da parceria também foi ressaltado, com os Emirados emergindo como o principal investidor na África, orientados por uma visão de promover o desenvolvimento conjunto, ampliar investimentos em infraestrutura, energia e crescimento sustentável, e gerar empregos, em consonância com as prioridades do continente em eletrificação, digitalização e empoderamento de mulheres e jovens.

As duas partes discutiram ainda uma série de questões regionais de interesse comum, incluindo a situação no Chifre da África, no Sudão, na África Central e no Sahel, enfatizando a importância de esforços conjuntos para reforçar a segurança e a estabilidade.

Além disso, foi abordado o papel desempenhado pelos Emirados durante seu mandato no Conselho de Segurança da ONU (2022–2023), em apoio às questões africanas e na coordenação com os três Estados africanos membros do Conselho (A3).

As consultas foram concluídas com a reafirmação do compromisso conjunto de avançar na parceria entre Emirados e União Africana de forma a promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável em todo o continente.

Após as consultas, a ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, e o presidente da Comissão da UA, Mahmoud Ali Youssouf, reuniram-se para explorar formas de fortalecer a cooperação em investimentos, energia renovável, empoderamento de jovens e mulheres, bem como ampliar seu papel no desenvolvimento.