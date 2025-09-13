Sivakov, da UAE Team Emirates-XRG, conquista segundo lugar no Grand Prix Cycliste de Québec

QUÉBEC, Canadá, 13 de setembro de 2025 (WAM) – Na primeira das duas provas no Canadá que abrem a sequência de clássicas de um dia no fim da temporada, o ciclista Pavel Sivakov, da UAE Team Emirates-XRG, terminou em segundo lugar no Grand Prix Cycliste de Québec.

Sivakov conseguiu se posicionar em um grupo de elite que disputou a vitória na costa leste, vencida pelo francês Julian Alaphilippe, da Tudor Pro Cycling.

O bicampeão mundial definiu o triunfo ainda na parte inicial da última subida antes da linha de chegada. Restou a Sivakov disputar o segundo posto com Alberto Bettiol, da XDS Astana Team. Após mais de cinco horas de prova na sexta-feira à noite, o russo levou a melhor e cruzou como o melhor colocado atrás de Alaphilippe.

Enquanto isso, em sua volta às competições após o Tour de France, o atual campeão mundial, Tadej Pogačar, mostrou força com uma atuação ofensiva, já de olho no desafio em Montreal neste fim de semana. Depois da corrida de sexta, o Grand Prix Cycliste de Montréal encerrará o pequeno bloco de provas no Canadá.