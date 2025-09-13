Presidente dos Emirados apresenta condolências pela morte de Saeed Amer Al Neyadi

ABU DHABI, 13 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, apresentou condolências a Humaid Al Neyadi pela morte de seu pai, Saeed Amer Al Neyadi.

O presidente expressou suas sinceras condolências à família, pedindo que Deus conceda misericórdia e perdão ao falecido e que ele descanse em paz eterna. Também desejou força e conforto aos familiares neste momento de luto.

Acompanharam o presidente o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais, além de outras altas autoridades.