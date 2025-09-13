Afegãos agradecem ajuda urgente dos Emirados após terremoto

CABUL, 13 de setembro de 2025 (WAM) – Afegãos de diferentes comunidades expressaram gratidão pela ajuda enviada pelos Emirados Árabes Unidos às regiões do sudeste do país atingidas pelo terremoto, incluindo o envio de suprimentos emergenciais e o deslocamento de equipes de resgate.

Mawlawi Abdul Ghafoor, responsável pela distribuição de alimentos na área afetada, afirmou que os esforços dos Emirados para mitigar o impacto da tragédia refletem a verdadeira irmandade islâmica. Ele agradeceu a assistência e destacou que os tremores contínuos estão derrubando até as poucas casas ainda de pé. “Precisamos de tudo, da água aos cobertores”, disse.

Alam Gul, morador do distrito de Chawkay, descreveu o horror do desastre: “Foi pouco antes da meia-noite quando o terremoto atingiu. Ficamos todos soterrados. Parecia o Dia do Juízo Final. Ainda não sabemos o número exato de mortos; pessoas seguem sendo resgatadas e corpos recuperados. A população ficou sem nada, nem abrigo, nem comida”, relatou.

Outro residente do mesmo distrito, Abdul Basir Sabat, contou que sua aldeia perdeu sozinha 103 vidas. “Nem tenho forças para falar — passamos por um momento terrível. Todas as casas foram destruídas; as pessoas dormem ao relento. Estão se mudando para campos abertos em busca de proteção e precisam urgentemente de tendas e outros itens básicos”, relatou.

Em Dareh Diwagul, Gul Rahim disse que 80 pessoas morreram em sua comunidade. “Os Emirados nos enviaram suprimentos e sabemos que mais estão a caminho. Nossa mensagem ao mundo é que o povo enfrenta enormes dificuldades. Não há casas nem itens essenciais de sobrevivência. Precisamos de ajuda”, afirmou.

Um homem que perdeu nove familiares ressaltou que as tendas não serão suficientes com a chegada do inverno. “Nossas casas desabaram. Perdemos tudo. Se ao menos fosse possível providenciar um cômodo para vivermos, já ajudaria”, comentou.

Dr. Shafiullah Ahmadzai, vice-chefe de Saúde Pública da Província de Kunar, agradeceu o apoio humanitário dos Emirados: “Esperamos que os Emirados continuem oferecendo assistência. Nosso país é pobre e nosso povo sofre. O impacto dos terremotos continua catastrófico, e a população precisa cada vez mais de ajuda em diferentes frentes para poder voltar a uma vida melhor e mais normal”, disse.