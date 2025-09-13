Emirados contribuem para treinamento de policiais em operação internacional contra exploração sexual infantil; Brasil está na lista

ABU DHABI, 13 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério do Interior e em coordenação com o Instituto Inter-regional das Nações Unidas para Pesquisa em Crime e Justiça (UNICRI, na sigla em inglês), contribuíram para o treinamento de agentes de segurança de 10 países da América Latina que participaram de uma operação internacional contra a exploração e o abuso sexual infantil online.

A operação foi liderada pela Argentina e realizada simultaneamente em 15 países, entre eles: Brasil, Equador, Peru, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Chile, Venezuela, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, México, República Dominicana e Estados Unidos.

O programa de treinamento ocorreu na capital argentina, Buenos Aires, como parte da iniciativa Inteligência Artificial para Crianças Mais Seguras, lançada pelo UNICRI e pelo Ministério do Interior em 2020, com o objetivo de fortalecer as capacidades das forças de segurança em todo o mundo para empregar tecnologias de inteligência artificial no combate a crimes de exploração sexual infantil.

O impacto do treinamento se consolidou em seu papel de apoio a uma grande operação internacional liderada pela Argentina, denominada Operação Internacional contra a Exploração e o Abuso Sexual Infantil Online. A ação produziu resultados significativos, incluindo a emissão de 73 mandados de busca nos países participantes, a prisão de 22 suspeitos acusados de posse, produção ou distribuição de material de exploração sexual infantil, o resgate de 15 crianças e adolescentes, a execução de 32 detenções e a apreensão de 393 dispositivos eletrônicos diversos.

A iniciativa representou um golpe decisivo contra os autores desses crimes e reafirmou a liderança global dos Emirados na capacitação de forças policiais e órgãos de segurança em proteção infantil, além de contribuir para garantir a segurança e o bem-estar das crianças.