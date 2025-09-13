Emirados condenam ataque terrorista contra comboio militar no noroeste do Paquistão

ABU DHABI, 13 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente o ataque terrorista contra um comboio militar na região do Paquistão, que resultou na morte de vários integrantes das forças de segurança.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reiterou a firme condenação dos Emirados a esses atos criminosos e seu repúdio permanente a todas as formas de violência e terrorismo que visam minar a segurança e a estabilidade.

O ministério expressou ainda sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, assim como ao governo e ao povo do Paquistão diante desse ataque hediondo.