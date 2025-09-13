Emirados se classificam para o Mundial de Ciclismo de Pista no Chile

DUBAI, 13 de setembro de 2025 (WAM) – A União Ciclística Internacional (UCI, na sigla em inglês) anunciou que os Emirados Árabes Unidos se classificaram para o Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, programado para o fim de outubro, no Chile.

A vaga é na prova de perseguição individual, disciplina em que se destaca o ciclista da seleção nacional Mohamed Al Mutaiwei.

Em comunicado divulgado neste sábado (13/09), a Federação de Ciclismo dos Emirados afirmou que Al Mutaiwei acumula conquistas expressivas, entre elas o segundo lugar no recente Campeonato Asiático e a medalha de ouro na Copa Asiática de Pista realizada recentemente na Tailândia, na mesma prova.

Esses resultados garantiram ao atleta a honra de representar os Emirados neste importante evento global.