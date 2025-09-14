Universidade Mohamed bin Zayed consolida-se como polo global de conhecimento e inovação em inteligência artificial

ABU DHABI, 14 de setembro de 2025 (WAM) – A Universidade Mohamed bin Zayed de Inteligência Artificial (MBZUAI, na sigla em inglês) está no centro da ambição dos Emirados Árabes Unidos de se tornarem líderes globais em inteligência artificial, afirmou Timothy Baldwin, reitor e professor de processamento de linguagem natural da instituição.

Primeira universidade do mundo dedicada exclusivamente à inteligência artificial, a MBZUAI foi criada para desenvolver talentos nacionais, pesquisa e inovação, em apoio à Estratégia Nacional de Inteligência Artificial 2031.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Baldwin disse que a visão da universidade se apoia em três pilares: atrair e formar talentos de nível mundial em IA, avançar em pesquisas em setores de prioridade nacional e estimular a inovação por meio de parcerias e empreendedorismo.

Classificada entre as dez melhores universidades de inteligência artificial do mundo, a MBZUAI abriga mais de 700 estudantes, com taxa de aceitação de 5% e mais de 8 mil candidaturas recebidas em 2025. Neste ano, recebeu sua primeira turma de graduação, com mais de 110 alunos, dos quais 25% são dos Emirados.

Além do novo bacharelado em inteligência artificial, a universidade lançará neste ano três novos programas de pós-graduação: mestrado em inteligência artificial aplicada, mestrado em estatística e ciência de dados e doutorado em robótica. Essas ofertas complementam os cursos já existentes em ciência da computação, visão computacional, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.

Para além da educação, a MBZUAI contribui para a diversificação econômica e a agenda de inovação dos Emirados por meio de seu Centro de Incubação e Empreendedorismo (IEC), que apoia startups locais com mentoria e acesso a financiamento. A instituição também colabora com líderes globais da tecnologia e entidades governamentais para garantir que suas pesquisas respondam a desafios concretos.

As pesquisas da MBZUAI se concentram em áreas prioritárias nas quais a inteligência artificial pode gerar mudanças mensuráveis: modelos fundacionais, saúde, energia e sustentabilidade, e robótica. Um projeto de destaque é o AIDO (AI-Driven Digital Organism), o primeiro modelo fundacional multiescala para a biologia. A iniciativa apoia programas nacionais como o Projeto Genoma Emiradense e permite avanços em previsão de doenças, descoberta de medicamentos e medicina personalizada.

Essa agenda de pesquisa é reforçada pela MBZUAI Academy, que amplia a adoção de inteligência artificial por meio de cursos executivos customizados. Seu programa executivo de destaque oferece a líderes dos Emirados ferramentas práticas para integrar IA ao trabalho.

Em outubro, a academia lançará ainda o Programa Global de Liderança em IA, que reunirá tomadores de decisão internacionais para conhecer o modelo pioneiro dos Emirados na implementação de inteligência artificial.