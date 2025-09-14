Emirados expressam solidariedade à República Democrática do Congo e manifestam condolências por vítimas de acidentes de barco

ABU DHABI, 14 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos expressaram solidariedade à República Democrática do Congo após dois trágicos acidentes de barco ocorridos no rio Congo, que resultaram em várias mortes, feridos e desaparecidos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores manifestou suas sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo congolês pelos dois trágicos incidentes, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.