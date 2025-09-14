Hotéis nos Emirados recebem mais de 16 milhões de hóspedes no primeiro semestre de 2025

ABU DHABI, 14 de setembro de 2025 (WAM) – O ministro da Economia e Turismo, Abdullah bin Touq Al Marri, anunciou que os estabelecimentos hoteleiros dos Emirados Árabes Unidos receberam mais de 16,1 milhões de hóspedes nos primeiros seis meses deste ano, registrando crescimento de 5,5% em comparação com o mesmo período de 2024.

Al Marri ressaltou que o setor de hospitalidade apresentou desempenho notável no período, refletindo sua resiliência e capacidade de manter o crescimento, o que fortalece a competitividade do ambiente turístico do país.

Segundo o ministro, o setor, graças às diretrizes da liderança, continua a registrar índices crescentes de expansão que refletem sua atratividade e competitividade em nível regional e global. Esse sucesso, afirmou, resulta da integração de esforços entre os setores público e privado, considerados pilares fundamentais para consolidar a sustentabilidade da atividade.

O anúncio foi feito durante a terceira reunião do Conselho Consultivo de Hospitalidade de 2025, presidida por Abdullah bin Touq e que contou com a presença de representantes dos setores público e privado, incluindo diretores e chefes de grandes redes nacionais e internacionais em operação no país.

O conselho analisou os principais indicadores de desempenho do setor de hospitalidade no primeiro semestre, além de discutir iniciativas e programas nacionais destinados a desenvolver a indústria hoteleira nos Emirados e ampliar as oportunidades de investimento, contribuindo assim para consolidar a posição do país como destino turístico global de destaque.

A reunião também avaliou os resultados do setor, que registrou aumento para 56 milhões de pernoites, uma alta de 7,3%. A média de permanência foi de 3,5 noites, com 1.243 estabelecimentos hoteleiros no país oferecendo mais de 216 mil quartos.