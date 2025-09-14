Organização dos Emirados lança projetos de desenvolvimento e serviços na Síria avaliados em US$ 2,1 milhões

AJMAN, 14 de setembro de 2025 (WAM) – A Organização Internacional de Caridade (ICO, na sigla em inglês) anunciou o lançamento de um pacote de projetos de desenvolvimento, serviços e assistência na Síria, com valor total de 8 milhões de dirhams (US$ 2,1 milhões), como parte de seus esforços contínuos para apoiar comunidades afetadas pelas consequências do conflito.

O secretário-geral da ICO, Khaled Abdul Wahab Al Khaja, que liderará a delegação em visita à Síria, explicou que os novos projetos visam atender às necessidades básicas da população por meio da construção, manutenção e reabilitação de escolas e mesquitas, perfuração de poços para garantir água potável, patrocínio a órfãos e famílias em situação de vulnerabilidade, além de assistência médica e distribuição de tâmaras e cestas de alimentos.

Segundo ele, essas iniciativas estão alinhadas à missão da organização de promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida.

Al Khaja acrescentou que a visita expressa a visão humanitária dos Emirados Árabes Unidos e de sua liderança, ressaltando que a ICO está comprometida em acompanhar de perto a execução dos projetos para garantir que as doações sejam direcionadas corretamente e tenham impacto direto na vida dos beneficiários. Também agradeceu o apoio do xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ajman, e a contribuição de filantropos dos Emirados, que representam um fator essencial para o sucesso das iniciativas da organização.

O secretário-geral destacou ainda que a ICO já iniciou a implementação de diversos projetos, incluindo manutenção de poços, escolas e mesquitas, além de programas de ajuda alimentar, garantindo que a assistência chegue a milhares de famílias necessitadas em áreas afetadas.