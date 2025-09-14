Jovens dos Emirados erguem bandeira do país no Monte Kilimanjaro, ponto mais alto da África

TANZÂNIA, 14 de setembro de 2025 (WAM) – Um grupo de jovens dos Emirados Árabes Unidos alcançou o cume do Monte Kilimanjaro, a 5.895 metros de altitude, a montanha mais alta da África e uma das Sete Cumes do mundo, onde ergueu a bandeira do país.

O feito se destaca não apenas pela chegada ao cume, mas também pelos dois desafios superados com profissionalismo e firmeza. O primeiro foi a escolha da Rota Machame, a segunda mais difícil para atingir o topo, que exige grande capacidade de adaptação ao ambiente de montanha e resistência a uma jornada longa e exigente. O segundo desafio esteve no planejamento e na preparação: os integrantes do grupo não eram apenas alpinistas, mas jovens conscientes que dedicaram tempo e esforço para se preparar mental e fisicamente de acordo com a magnitude da empreitada.

A conquista reafirma que a juventude dos Emirados é capaz de superar os maiores desafios em diversas áreas, levando consigo a bandeira nacional em cada realização e projetando uma imagem marcada por determinação, criatividade e capacidade de transformar sonhos em realidade.