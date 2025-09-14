Ministros se reúnem em Doha antes de cúpula árabe-islâmica de emergência

DOHA, 14 de setembro de 2025 (WAM) – A reunião ministerial preparatória para a cúpula árabe-islâmica de emergência, marcada para esta segunda-feira (15/09), foi realizada no domingo (14/09) em Doha, informou a agência de notícias do Qatar (QNA).

O encontro foi presidido pelo primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, com a participação dos chanceleres dos Estados-membros da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI).

A reunião discutirá um rascunho de declaração sobre o ataque israelense contra o Qatar em 9 de setembro, que teve como alvo edifícios residenciais em Doha onde viviam vários líderes do movimento Hamas.