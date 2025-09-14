Presidente dos Emirados oferece condolências pela morte do empresário Hussain Khansaheb

DUBAI, 14 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, apresentou suas condolências pela morte do empresário Hussain Khansaheb, durante visita ao majlis de condolências em Dubai.

Mohamed bin Zayed expressou suas sinceras condolências à família. Também desejou força e conforto à família neste momento de perda. Na sequência, destacou o caráter exemplar de Hussain Khansaheb, suas iniciativas filantrópicas e suas contribuições em prol da comunidade.

O xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados, além de outras altas autoridades, acompanharam o líder dos Emirados na cerimônia.