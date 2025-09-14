Novo livro do governante de Dubai reúne lições de vida e pretende servir de referência para gerações

DUBAI, 14 de setembro de 2025 (WAM) – O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anunciou o lançamento da primeira parte de seu novo livro, Almatani Alhayah, em árabe “A vida me ensinou”.

A obra reúne 35 capítulos que abordam momentos marcantes de sua trajetória de liderança e de sua filosofia intelectual, oferecendo reflexões sobre sua visão de governança, de assuntos públicos e da vida em geral. A publicação tem o objetivo de servir como referência duradoura para as gerações atuais e futuras.

Mohammed bin Rashid destacou a motivação por trás do trabalho: “O melhor legado que deixamos não é riqueza, nem prédios ou estruturas, mas a verdadeira sabedoria, o conhecimento útil e as boas palavras que transcendem fronteiras e o tempo, e das quais todas as pessoas podem se beneficiar.”

Na introdução, o xeique recorda sua longa carreira, em trecho do livro que estará disponível nas livrarias em 25 de setembro:

“Em poucos anos, completarei 60 anos de serviço público — 60 anos de governança, de servir as pessoas e de percorrer a jornada da vida. Passaram rápido, com seus desafios e conquistas, alegrias e tristezas, crises e surpresas. Ao longo dessas seis décadas, conquistei amigos, e junto com as realizações veio também a inveja. Perdi entes queridos — meu pai, minha mãe, meus irmãos e outros — mas ganhei muito: uma bela família, filhos virtuosos, cidadãos leais e uma nação que se tornou motivo de admiração mundial.”

Ao explicar o estilo que quis dar ao livro, Mohammed bin Rashid afirmou: “Quis que este livro fosse simples em suas palavras, franco em sua expressão e genuíno em seu significado — para que pudesse tocar os corações diretamente.”

Na introdução, acrescentou: “Aprendi muito com a vida, e talvez a maior lição seja que não sou perfeito. Sou um ser humano que aprende e se desenvolve, que cresce e amadurece, que ama e desgosta, que ganha força e fraqueza, e que muda constantemente. Mas uma constante ao longo de mais de sete décadas de minha vida é que amei meu país, amei meu povo e amei minha família.”

Ele prosseguiu: “Deus é minha testemunha de que amei o bem para as pessoas. Deus é minha testemunha de que dei muito para que pudessem viver com dignidade. Deus é minha testemunha de que nunca prejudiquei ninguém conscientemente, nunca usurpei o direito de outrem, nunca prendi inocentes, nunca fui duro com os fracos e nunca hesitei por um momento em qualquer decisão ou projeto que servisse ao povo e melhorasse suas vidas e condições.”

O governante de Dubai acrescentou: “Hoje escrevo estas palavras, primeiro para mim, depois para meus filhos e filhas e para meu povo, e para qualquer um que queira aprender até mesmo uma palavra, uma frase ou uma linha da minha vida — uma vida que, acredito, não tem sido comum, mas excepcional, graças a Deus.”

O lançamento reflete o compromisso de Mohammed bin Rashid em compartilhar sua vasta experiência e suas reflexões em diferentes áreas, oferecendo uma valiosa contribuição à biblioteca árabe e servindo de fonte de inspiração para líderes, tomadores de decisão e a nova geração de jovens que aspiram moldar o futuro.

O novo livro, A vida me ensinou, dá continuidade a uma longa tradição literária do xeique. Ele já havia compartilhado sua visão e suas experiências em outras obras de destaque, como Minha Visão: Desafios na Corrida pela Excelência, que apresenta as bases de sua filosofia de liderança e construção nacional; Centelhas de Pensamento, uma coletânea de reflexões sobre governança e o futuro do mundo árabe; e suas memórias, Minha História: 50 Memórias de 50 Anos de Serviço, em que revisitou meio século de vida pública. Nesta nova obra, Mohammed bin Rashid volta-se para as lições pessoais, os princípios e as experiências humanas que moldaram sua trajetória.