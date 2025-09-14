Atleta dos Emirados conquista título da Liga Europeia de Vela pelo segundo ano

COMO, Itália, 14 de setembro de 2025 (WAM) – O velejador Adel Khalid, da equipe Hamriyah Modern Sailing Team, foi coroado campeão da Liga Europeia de Vela Moderna – conhecida como Sailing Champions League – pelo segundo ano consecutivo, neste domingo (14/09), após a conclusão da rodada final em Como, na Itália.

Khalid conquistou a medalha de bronze na etapa de cinco dias realizada em Como, resultado suficiente para garantir a liderança na classificação geral e assegurar a medalha de ouro da liga europeia pelo segundo ano seguido.

O presidente do conselho diretor do Hamriyah Club, Hamid Al Shamsi, parabenizou o atleta pela conquista.

Adel Khalid celebrou a manutenção do título e agradeceu ao conselho do clube e ao Conselho de Esportes de Sharjah pelo apoio contínuo.