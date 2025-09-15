Navio humanitário dos Emirados chega ao Egito com mais ajuda a Gaza

AL ARISH, 15 de setembro de 2025 (WAM) – O navio humanitário Hamdan chegou ao porto de Al Arish, no Egito, no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, reafirmando o compromisso humanitário contínuo dos Emirados Árabes Unidos com o povo palestino.

A embarcação foi preparada e enviada sob as diretrizes do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados. Partindo do Porto Khalifa em 30 de agosto, o navio transportou sete mil toneladas de alimentos, suprimentos médicos e ajuda emergencial destinados à Faixa de Gaza, com o objetivo de oferecer apoio imediato à população palestina.

A carga inclui cinco mil toneladas de cestas básicas, 1,9 mil toneladas de insumos para cozinhas comunitárias, 100 toneladas de barracas médicas para reforçar os serviços de saúde, além de cinco ambulâncias totalmente equipadas.

A chegada da embarcação eleva para 20 o número de navios de ajuda enviados pelos Emirados a Gaza, destacando o compromisso do país de fornecer apoio humanitário sustentável, aliviar o sofrimento e atender às necessidades básicas da população palestina.

Desde o lançamento da operação, os Emirados já entregaram cerca de 90 mil toneladas de ajuda humanitária, a um custo de US$ 1,8 bilhão. A iniciativa reflete o compromisso inabalável dos Emirados com sua política humanitária de oferecer apoio a quem necessita e àpessoas afetadas por crises, em cooperação com suas instituições beneficentes e de ajuda humanitária.