Líderes dos Emirados parabenizam presidente da Guatemala pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 15 de setembro de 2023 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de parabéns ao presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, pelo Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente guatemalteco.