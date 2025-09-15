Presidente dos Emirados Árabes Unidos decreta reestruturação do conselho da Erth Zayed Philanthropies

ABU DHABI, 15 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emitiu um decreto federal que reestrutura o conselho da Erth Zayed Philanthropies, sob a presidência do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Famílias de Mártires, presidente do Conselho Internacional de Ação Humanitária e Filantrópica e presidente do conselho da Erth Zayed Philanthropies.

O novo conselho é formado pelo xeique Shakhbout bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Estado; xeique Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, presidente do The Founder’s Office; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente do Escritório de Assuntos Estratégicos da Presidência e do Escritório Executivo de Abu Dhabi; Shamma bint Suhail Al Mazrouei, ministra de Empoderamento Comunitário; Saeed Mohammed Al Raqbani, assessor especial do governante de Fujairah e presidente da Associação de Caridade de Fujairah; Rashid Saeed Al Ameri, assessor do Escritório de Assuntos Estratégicos da Presidência; Tareq Ahmed Al Ameri, diretor do Escritório de Assuntos de Desenvolvimento da Corte Presidencial e presidente da Agência de Ajuda dos Emirados; e Saeed Rashid Al Zaabi, assessor do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Famílias de Mártires.

A Erth Zayed Philanthropies foi criada sob o patrocínio do presidente, conforme o Decreto Federal nº 126 de 2024. Está vinculada à Corte Presidencial, possui personalidade jurídica própria e plena capacidade legal para exercer suas atividades e cumprir seus objetivos.

A fundação supervisiona diversas entidades e instituições, garantindo a realização de suas metas e responsabilidades atribuídas. Entre as organizações sob sua tutela estão: Fundação Zayed bin Sultan Al Nahyan de Caridade e Ação Humanitária; Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Fundação Mohamed bin Zayed para a Humanidade; Fundação Emirates; Fundo Mohamed bin Zayed para Conservação de Espécies; Sandooq Al Watan; Fundação Clean Rivers; Instituto Global para a Eliminação de Doenças; Prêmio Zayed de Sustentabilidade; Prêmio Khalifa para Educação; Prêmio Internacional Khalifa para Tamareira e Inovação Agrícola; Prêmio Mohamed bin Zayed para Melhor Professor; e Ekthar.