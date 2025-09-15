Masdar City reforça liderança global em desenvolvimento urbano sustentável

ABU DHABI, 15 de setembro de 2025 (WAM) – A Masdar City, comunidade urbana sustentável pioneira de Abu Dhabi e zona franca em plena expansão, divulgou seu terceiro Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG, na sigla em inglês), reafirmando sua posição como referência mundial em desenvolvimento urbano sustentável e como um “plano verde” para cidades em todo o planeta.

Alinhada à meta dos Emirados Árabes Unidos de alcançar a neutralidade de carbono até 2050, a Masdar City integra infraestrutura sustentável de padrão internacional, uma zona franca dinâmica e uma comunidade diversificada de inovadores. A cidade continua a atrair empresas globais e empreendedores, impulsionando a transição para uma economia de baixo carbono e baseada no conhecimento.

“Masdar City é um modelo vivo de integração bem-sucedida entre sustentabilidade, inovação e comunidade”, afirmou Ahmed Baghoum, CEO da Masdar City. “Estamos comprometidos em fortalecer um ecossistema que gera inovação, oportunidades e impacto mensurável, estabelecendo novos parâmetros sobre como as cidades podem criar valor econômico, social e ambiental duradouro.”

No centro do crescimento da Masdar City estão as pessoas e a comunidade. Em 2024, a cidade ampliou seu compromisso com o desenvolvimento de talentos nacionais, diversidade e inclusão, alcançando uma taxa de emiratização de 54,7% e participação feminina de 31%. Além disso, iniciativas de capacitação ampliadas dotaram os funcionários de habilidades para promover a inovação sustentável.

O Programa de Empreendedorismo Feminino continuou a expandir as oportunidades para empresas lideradas por mulheres, enquanto a zona franca permitiu que centenas de pequenas e médias empresas locais crescessem de forma sustentável.

Em toda a cidade, a colaboração prosperou: da M42, que avançou na medicina de precisão, à expansão da infraestrutura sustentável de dados com a inauguração do centro de dados Khazna AUH6; da GEMS Founders School, que incorporou a sustentabilidade ao currículo já em seu primeiro ano acadêmico, à Universidade Mohamed bin Zayed de Inteligência Artificial (MBZUAI), que avança em pesquisas de ponta em IA e no desenvolvimento de talentos, em alinhamento com a estratégia nacional de inteligência artificial dos Emirados.

O engajamento comunitário da Masdar City também se manteve ativo, com mais de 300 iniciativas envolvendo partes interessadas, eventos culturais e programas de bem-estar que reforçaram o sentimento de pertencimento. De delegações internacionais a festivais locais, a cidade consolidou seu papel como centro de interseção entre negócios, cultura e sustentabilidade. Destaque ainda para eventos emblemáticos como o Festival da Masdar City, o lançamento de veículos elétricos da BYD, o Dia da Inovação, a inauguração do The Hub by social, um hall gastronômico sustentável e a corrida comunitária Masdar City Community Run — cada um exibindo inovações em mobilidade sustentável, energia limpa e integração comunitária.

A cidade também avançou em seus compromissos ambientais por meio de projetos de redução de emissões, conservação de recursos e expansão da infraestrutura verde.

Em 2024, a Masdar City registrou progresso mensurável em suas metas ambientais, alcançando uma redução de 22,7% na intensidade de uso de energia em relação à referência da ASHRAE e evitando a emissão de 5.518 tCO₂e por meio de diversas iniciativas — o equivalente à retirada de 1.285 automóveis a gasolina das ruas por um ano. A cidade também obteve economia de 13,1% no consumo de água potável em seu portfólio de edifícios em comparação com a base de referência do Estidama PBRS.

A Masdar City ainda reduziu em 56,2% a geração de resíduos por meio da reciclagem, com 98,3% dos resíduos de construção desviados de aterros sanitários. Além disso, 30 edifícios receberam certificações de construção sustentável em 12 projetos, incluindo duas construções de energia líquida zero já concluídas e três em andamento.

A inovação segue como eixo central da missão da Masdar City, impulsionando soluções para os desafios atuais e moldando as cidades do futuro.

Entre as iniciativas recentes está o projeto-piloto do sistema Hydroball no Masdar Park, que utiliza sensores habilitados por internet das coisas (IoT) para otimizar a irrigação e economizar água. A cidade também se prepara para implantar projetos de agrivoltaica no Connect Park, integrando energia renovável e agricultura urbana em seus próximos planos de desenvolvimento.