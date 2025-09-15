Ativos externos líquidos dos bancos centrais do Golfo chegam a US$ 761,9 bilhões

MUSCAT, 15 de setembro de 2025 (WAM) – Os dados mais recentes divulgados pelo Centro Estatístico do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo (GCC-Stat, na sigla em inglês) indicam que os ativos externos líquidos dos bancos centrais do Golfo cresceram 6,3% em 2024 em comparação ao ano anterior, alcançando cerca de US$ 761,9 bilhões.

A oferta monetária restrita (M1) no bloco somou aproximadamente US$ 801 bilhões no fim de 2024, um aumento de 10% em relação ao nível registrado no final de 2023. Já a oferta monetária ampla (M2) atingiu cerca de US$ 1,763 trilhão no fim de 2024, representando alta de 9,3% em comparação ao valor do final de 2023.

Em relação aos mesmos trimestres do ano anterior, a oferta monetária M2 cresceu em todos os trimestres de 2024, enquanto a M1 registrou queda nos três primeiros trimestres de 2023 devido à redução no volume de depósitos em dinheiro.

Os dados do centro apontam ainda que os depósitos à vista tiveram aumentos mensais expressivos em 2024 em comparação aos mesmos meses do ano anterior.

A quase-moeda também apresentou taxas de crescimento mensais notáveis, ainda que em ritmo mais lento. A moeda em circulação fora dos bancos igualmente aumentou, mas em taxas inferiores às da quase-moeda. Esse crescimento contribuiu para a elevação da oferta monetária (M1).