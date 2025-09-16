Câmara de Sharjah discute cooperação econômica com a Malásia

SHARJAH, 16 de setembro de 2025 (WAM) – A Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês) discutiu formas de ampliar a cooperação econômica com a Malásia, explorando mecanismos para facilitar o acesso de empresas sediadas em Sharjah a oportunidades promissoras de investimento no mercado malaio, apoiando assim a expansão e o crescimento dos negócios.

As conversas foram na sede da SCCI, onde Abdallah Sultan Al Owais, presidente da Câmara, recebeu Tengku Sirajuzzaman Bin Tengku Mohamed Ariffin, embaixador da Malásia nos Emirados Árabes Unidos, e a delegação que o acompanhava.

Durante a reunião, as duas partes analisaram meios de fortalecer a cooperação econômica e ampliar os canais de parceria entre as comunidades empresariais e os setores privados dos dois países, com o objetivo de alcançar sucesso compartilhado e crescimento sustentável.

O encontro foi enquadrado nas oportunidades criadas pelo Acordo de Parceria Econômica Abrangente assinado entre os Emirados e a Malásia. A Câmara também convidou o embaixador malaio a participar da próxima edição do Watch and Jewellery Middle East Show, no Expo Centre Sharjah.

Em suas declarações, Al Owais destacou que as relações econômicas e comerciais entre os Emirados e a Malásia têm registrado crescimento significativo. O valor do comércio exterior não petrolífero entre os dois países alcançou US$ 3,3 bilhões no primeiro semestre de 2025, um aumento de 30,9% em comparação ao mesmo período de 2024.

A autoridade dos Emirados ressaltou que a Câmara de Sharjah segue comprometida em desempenhar um papel central no avanço da cooperação comercial entre os países, traduzindo as discussões em projetos concretos e oportunidades de investimento viáveis que sirvam aos interesses das duas comunidades empresariais.

A delegação da Malásia expressou apreço à Câmara de Sharjah por seus esforços contínuos para fortalecer as relações bilaterais e incentivar investimentos em setores vitais.

Os representantes também elogiaram o papel da instituição no estímulo ao crescimento empresarial e na criação de novos canais de cooperação, enfatizando a importância de manter os esforços para consolidar a colaboração em diversas áreas de interesse comum.