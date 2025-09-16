Regata tradicional em Abu Al Abyad abre temporada de corridas náuticas

ABU DHABI, 16 de setembro de 2025 (WAM) – A Regata de Dhows, embarcações tradicionais do Golfo, de 60 pés de Abu Al Abyad será realizada nos dias 20 e 21 de setembro, sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra. O evento é organizado pelo Clube de Esportes Náuticos de Abu Dhabi como parte do calendário da nova temporada de corridas náuticas tradicionais.

A competição servirá como rodada de abertura do Campeonato de Dhows de 60 pés, com percurso de 20 milhas náuticas e a participação de mais de 90 embarcações, reunindo centenas de marinheiros e capitães.

O comitê organizador destinou uma premiação total de aproximadamente US$ 1,15 milhão, a ser distribuída entre as 90 primeiras colocações. A iniciativa busca motivar os participantes a seguirem competindo, ao mesmo tempo em que reforça a sustentabilidade desse esporte tradicional, que permanece como parte vital da história e da identidade nacional dos Emirados Árabes Unidos.