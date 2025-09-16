Presidente do Banco Central dos Emirados participa de reunião com homólogos do Golfo no Kuwait

ABU DHABI, 16 de setembro de 2025 (WAM) – Khaled Mohamed Balama, presidente do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês), participou da 85ª reunião do Comitê de Presidentes de Bancos Centrais do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), realizada no Kuwait. O encontro reuniu também altos funcionários da Secretaria-Geral do conselho.

Ebrahim Obaid Alzaabi, assistente do presidente para Política Monetária e Estabilidade Financeira, também esteve presente, acompanhado de uma delegação de altos funcionários do CBUAE.

Durante a reunião, os chefes dos Bancos Centrais revisaram os mais recentes desenvolvimentos monetários e financeiros nos países do Golfo. Discutiram também formas de fortalecer a cooperação conjunta em política monetária, sistemas financeiros e serviços bancários.

As discussões abordaram uma série de temas, incluindo sistemas de pagamento, supervisão, tecnologia financeira, troca de experiências e informações sobre cibersegurança no setor bancário, iniciativas para ampliar a cooperação internacional e os esforços do CCG no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.