Seleção de futsal dos Emirados estreia contra a Malásia nas eliminatórias da Copa da Ásia

KUALA LUMPUR, 16 de setembro de 2025 (WAM) – A Confederação Asiática de Futebol anunciou que a seleção nacional de futsal dos Emirados Árabes Unidos fará sua estreia nas eliminatórias da Copa da Ásia de Futsal da AFC, que será disputada na Indonésia em 2026, contra a Malásia, às 20h do próximo sábado (horário local de Kuala Lumpur).

A disputa por uma vaga no torneio continental começa em 20 de setembro, com a 11ª edição das eliminatórias, que reúne oito grupos organizados em formato de liga centralizada.

O elenco de 31 seleções é o maior já registrado desde que a fase de qualificação foi criada, em 2006. Estão em jogo 15 vagas para a 18ª edição da Copa da Ásia, a serem preenchidas pelos oito vencedores de grupo e os sete melhores segundos colocados. Eles se juntarão à Indonésia, que tem lugar garantido como país-sede e sediará a competição pela segunda vez, após 2002.

Duas seleções – Bangladesh e Paquistão – farão sua estreia nas eliminatórias, enquanto Índia, Mongólia e Timor-Leste buscam participar das finais pela primeira vez.

Na outra ponta, as potências Irã, Japão, Tailândia e Uzbequistão tentam manter a sequência de presença em todas as edições do torneio até hoje.