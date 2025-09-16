Presidente dos Emirados chega ao Azerbaijão em visita oficial

KARABAKH, 16 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou nesta terça-feira (16/09) à região de Karabakh em visita oficial ao Azerbaijão. Na chegada ao Aeroporto Internacional de Fuzuli, o líder foi recebido pelo presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e por diversas autoridades de alto escalão.

Mohamed bin Zayed está acompanhado de uma delegação que inclui o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de ministros e outras altas autoridades.