Líderes dos Emirados parabenizam governador-geral de Papua-Nova Guiné pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 16 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de congratulações a Sir Bob Dadae, governador-geral de Papua-Nova Guiné, por ocasião do Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, primeiro-ministro adjunto e presidente do Gabinete Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao governador-geral de Papua-Nova Guiné e ao primeiro-ministro James Marape.