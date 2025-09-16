Cerimônia oficial de boas-vindas marca chegada do presidente dos Emirados a Shusha, no Azerbaijão

SHUSHA, Karabakh, 16 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou a cidade histórica de Shusha, na região de Karabakh, como parte de sua visita oficial ao Azerbaijão. Al Nahyan foi acompanhado pelo presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev.

Uma cerimônia oficial de boas-vindas foi realizada no pátio principal do edifício administrativo de Shusha, onde foram executados os hinos nacionais dos Emirados e do Azerbaijão, e o presidente inspecionou a guarda de honra.

A cerimônia contou com a presença da delegação que acompanhou Mohamed bin Zayed, formada por vários xeiques e altos funcionários. Também participaram ministros e autoridades de alto escalão do Azerbaijão.