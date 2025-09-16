Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente do México pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 16 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de congratulações à presidente do México, Claudia Sheinbaum Pardo, por ocasião do Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, primeiro-ministro adjunto e presidente do Gabinete Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes à presidente mexicana pela data nacional.